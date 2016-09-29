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    В Нью-Джерси в результате ЧП с электропоездом погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    В результате аварии более ста человек получили ранения

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ЧП с пригородным электропоездом в штате Нью-Джерси достигло трех человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC.

    ***18:01

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В США на станции Хобокен в Нью-Джерси пригородный пассажирский поезд врезался в платформу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на USA Today, в результате аварии более ста человек получили ранения.

    В данный момент железнодорожное движение на станции полностью приостановлено.

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