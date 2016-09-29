В Нью-Джерси в результате ЧП с электропоездом погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ЧП с пригородным электропоездом в штате Нью-Джерси достигло трех человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC.

***18:01

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В США на станции Хобокен в Нью-Джерси пригородный пассажирский поезд врезался в платформу.

Как сообщает Report со ссылкой на USA Today, в результате аварии более ста человек получили ранения.

В данный момент железнодорожное движение на станции полностью приостановлено.