В США отменены около 12 тыс. авиарейсов из-за сильного шторма

Около 12 тысяч рейсов по всей территории США были отменены в выходные из-за разрушительного шторма, который в субботу обрушился на большую часть страны.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

В частности, все субботние рейсы были отменены в международном аэропорту имени Уилла Роджерса в Оклахома-Сити, а также все утренние рейсы в воскресенье.

По данным poweroutage.us, в субботу утром по всей стране были зарегистрированы отключения электроэнергии 112 000 абонентов, в том числе около 55 000 в Техасе, 13 700 в Луизиане и почти 11 800 в Нью-Мексико.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, по состоянию на 12:30 по восточному времени в субботу было отменено более 4000 рейсов. В воскресенье было отменено более 8000 рейсов. Больше всего пострадали международные аэропорты Даллас/Форт-Уэрт, Нэшвилла и Шарлотт/Дуглас.

Национальная метеослужба страны предупредила о сильном снегопаде и гололедице, протянувшейся от восточного Техаса до Северной Каролины. Штормовое предупреждение коснулось территории, где проживают 140 миллионов человек, или более 40% населения США, отмечает агентство.

"Что действительно делает этот шторм уникальным, так это то, что сразу после него резко холодает", - сказала Эллисон Санторелли, метеоролог из Национальной метеослужбы.

По ее словам, снегопады и обледенение дорог не прекратятся в ближайшее время, что затруднит любые восстановительные работы.

Отмечается, что власти более чем десятка штатов забили тревогу из-за предстоящих погодных катаклизмов, объявив чрезвычайное положение или призвав людей оставаться дома.

В американском регионе Среднего Запада температура воздуха опускалась до -40 градусов по Фаренгейту (-40 градусов по Цельсию). В субботу утром в Райнлендере, штат Висконсин, температура опустилась до -36 градусов по Фаренгейту, что стало самым холодным показателем за последние почти 30 лет.