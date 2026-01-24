Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В США отменены около 12 тыс. авиарейсов из-за сильного шторма

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 23:26
    В США отменены около 12 тыс. авиарейсов из-за сильного шторма

    Около 12 тысяч рейсов по всей территории США были отменены в выходные из-за разрушительного шторма, который в субботу обрушился на большую часть страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    В частности, все субботние рейсы были отменены в международном аэропорту имени Уилла Роджерса в Оклахома-Сити, а также все утренние рейсы в воскресенье.

    По данным poweroutage.us, в субботу утром по всей стране были зарегистрированы отключения электроэнергии 112 000 абонентов, в том числе около 55 000 в Техасе, 13 700 в Луизиане и почти 11 800 в Нью-Мексико.

    По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, по состоянию на 12:30 по восточному времени в субботу было отменено более 4000 рейсов. В воскресенье было отменено более 8000 рейсов. Больше всего пострадали международные аэропорты Даллас/Форт-Уэрт, Нэшвилла и Шарлотт/Дуглас.

    Национальная метеослужба страны предупредила о сильном снегопаде и гололедице, протянувшейся от восточного Техаса до Северной Каролины. Штормовое предупреждение коснулось территории, где проживают 140 миллионов человек, или более 40% населения США, отмечает агентство.

    "Что действительно делает этот шторм уникальным, так это то, что сразу после него резко холодает", - сказала Эллисон Санторелли, метеоролог из Национальной метеослужбы.

    По ее словам, снегопады и обледенение дорог не прекратятся в ближайшее время, что затруднит любые восстановительные работы.

    Отмечается, что власти более чем десятка штатов забили тревогу из-за предстоящих погодных катаклизмов, объявив чрезвычайное положение или призвав людей оставаться дома.

    В американском регионе Среднего Запада температура воздуха опускалась до -40 градусов по Фаренгейту (-40 градусов по Цельсию). В субботу утром в Райнлендере, штат Висконсин, температура опустилась до -36 градусов по Фаренгейту, что стало самым холодным показателем за последние почти 30 лет.

    США авиарейсы шторм холод
    ABŞ-də güclü fırtına səbəbindən təxminən 12 min aviareys ləğv edilib

    Последние новости

    00:08

    Себастьен Лекорню намерен провести перестановки в правительстве

    Другие страны
    23:50

    "Ливерпуль" уступил "Борнмуту", прервав беспроигрышную серию

    Футбол
    23:41

    Глава турецкой разведки провел встречу с членами ХАМАС

    В регионе
    23:26

    В США отменены около 12 тыс. авиарейсов из-за сильного шторма

    Другие страны
    23:12

    Стармер и Трамп отметили важность долгосрочного прекращения огня в Украине

    Другие страны
    23:03

    СМИ: На переговорах в Абу-Даби РФ настаивала на выводе ВСУ из неоккупированной части Донбасса

    Другие страны
    22:42

    В Сальяне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    22:29

    Сирия начинает производство газовой электроэнергии

    Другие страны
    22:24

    Губернатор Миннесоты призвал Трампа прекратить миграционные рейды в штате

    Другие страны
    Лента новостей