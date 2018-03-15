В США осудили мужчину за попытку помочь Ирану купить ракеты

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Суд в США приговорил к 25 годам лишения свободы обладателя американского и иранского гражданства за попытку помочь приобрести зенитные ракеты и части самолетов для правительства Ирана.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об сообщается в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

Оланьян, получивший американское гражданство в 1999 году, был задержан в Эстонии в октябре 2012 года, а затем экстрадирован в США. По словам прокуроров, в 2012 году на территории Украины он встретился с представителем Администрации по контролю за применением законов о наркотиках США, который выдавал себя за продавца оружия из России, чтобы провести сделку по продаже зенитных ракет и других частей военных самолетов.

Как свидетельствует попавшая в распоряжение прокуроров электронная переписка Оланьяна, он описывал свои планы по приобретению товара и перевозки его в Иран из Афганистана или другой соседствующей страны. В конечном итоге он планировал доставить в Иран по меньшей мере 200 ракет. В ноябре 2016 года суд признал его виновным.