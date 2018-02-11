В США около Гранд-Каньона упал вертолет, три человека погибли

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Экскурсионный одномоторный вертолет потерпел крушение недалеко от Гранд-Каньона, известной достопримечательности в США, три человека погибли, четыре получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал KPNX.

Инцидент с вертолетом Eurocopter EC130. Обстоятельства происшествия не известны. На борту воздушного судна находились не менее семи человек. По данным полиции штата Аризона, четверым пострадавшим помощь была оказана на месте. Их состояние оценивается как критическое.