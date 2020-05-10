​В США одобрили быстрый тест на коронавирус

Медицинский регулятор США (FDA) выдал экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который способен определять, заражен ли человек коронавирусом за считанные минуты.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования при нынешней пандемии", - говорится на сайте ведомства.

По данным FDA, лицензию получил тест компании Quidel Corporation вечером 8 мая.

"Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за минуты", - пишет FDA.