В США одномоторный самолет врезался в жилой дом

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали после того, как одномоторный самолет марки Beechcraft Bonanza врезался в один из домов в городе Сан-Диего (штат Калифорния) на юго-западе США.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на местные экстренные службы.

По его информации, на борту находились четыре человека. Пилот сообщил об отказе двигателя вскоре после взлета из аэропорта Монтгомери Филд, после чего попытался вернуться обратно. Самолет смог на большой скорости приземлиться, однако аварии избежать не удалось.

Жителей дома на момент инцидента внутри не было, отмечает CBS.