О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами

В США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в свете пандемии коронавируса предписали компаниям, являющимся операторами общественного транспорта в стране, следить за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски.
Другие страны
31 января 2021 г. 09:31
В США обязали транспортные компании обеспечить ношение масок пассажирами

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в свете пандемии коронавируса предписали компаниям, являющимся операторами общественного транспорта в стране, следить за тем, чтобы все пассажиры носили защитные маски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Как следует из документа, требования распространяются на авиалайнеры, автобусы, поезда, метро, паромы, транспортные суда и такси, а также на любые станции и зоны ожидания для пассажиров. Компаниям предписано "обязать всех людей на транспорте носить маски во время посадки и высадки, а также во время движения".

Самих пассажиров ЦКПЗ также обязывают соблюдать указанные требования. Исключения сделаны лишь для детей младше двух лет и некоторых групп инвалидов. Маски можно снимать для приема пищи и лекарств. Соответствующие правила вступают в силу в полночь на 2 февраля по местному времени, говорится в документе.

"Транспортные системы США имеют жизненно важное значение, - подчеркнула глава федеральных ЦКПЗ Рошель Валенски. - Учитывая, в какой степени взаимосвязана большая часть транспортных систем в стране и мире, когда инфицированный пользуется общественным транспортном без маски, а окружающие тоже не носят масок, риск распространения инфекции между штатами и странами может быстро возрасти".

В ЦКПЗ отметили, что за несоблюдение указанных норм могут быть наказаны как пассажиры, так и компании. Какие именно меры предусматриваются, не уточняется. Вместе с тем, в опубликованных документах констатируется, что центры рассчитывают на добровольное выполнение всех указанных правил.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi