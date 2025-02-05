В США неизвестные украли 100 тыс. куриных яиц на фоне их дефицита

Неизвестные украли 100 тыс. куриных яиц в штате Пенсильвания. Происшествие произошло на фоне вызванного птичьим гриппом дефицита яиц и их подорожания.

Неизвестные украли 100 тыс. куриных яиц в штате Пенсильвания. Происшествие произошло на фоне вызванного птичьим гриппом дефицита яиц и их подорожания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Стоимость украденного товара оценивается в $40 тыс. Яйца были украдены из грузового автомобиля, припаркованного у завода компании-производителя Pete & Gerry’s Organics. В компании телеканалу заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами для расследования произошедшего.

"Мы серьезно относимся к этому делу и привержены тому, чтобы как можно быстрее его раскрыть. Поскольку расследование продолжается, мы не можем комментировать его детали", - заявили в компании.

В США в последние месяцы наблюдается дефицит куриных яиц и сохраняются высокие цены на этот товар. Причиной этого стала гибель в ноябре - декабре 2024 года 17,2 млн кур-несушек. На восстановление поголовья могут уйти месяцы. В январе стоимость дюжины яиц составляла $5,29, тогда как год назад цена находилась на уровне порядка $3,5, то есть цены выросли на 50%. В некоторых штатах магазины вводят ограничения на продажу - не более пачки яиц в руки.