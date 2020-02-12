В США назвали условия встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп готов провести еще один саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Мы хотели бы, чтобы переговоры продолжались, если они приведут к тому, что Северная Корея выполнит обязательства, взятые председателем Ким Чен Ыном в Сингапуре", - сказал Р. О`Брайен.

Он добавил, что на данный момент пока нет планов саммита между Трампом и Ким Чен Ыном.

"Нам придется подождать и посмотреть, возобновятся ли переговоры... Мы должны будем посмотреть, уместен ли еще один саммит между лидерами. Но президент Трамп очень ясно дал понять, что, если он сможет добиться хорошего соглашения для американского народа, он пойдет на саммит, он пойдет навстречу, он будет говорить с кем угодно... Независимо от того, считают ли это политически целесообразным или нет, он стремится делать то, что хорошо для страны", - отметил советник американского президента.