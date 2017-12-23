В США мужчина открыл стрельбу по двум полицейским

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В американском городе Гаррисберг (штат Пенсильвания) мужчина по имени Ахмед Аминамин эль-Мофти открыл огонь по сотрудникам полиции.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

«Он произвёл несколько выстрелов в офицера у Капитолия и в полицейского штата, находящегося в служебной машине», — заявил прокурор округа Дофин Эд Марсико.

Отмечается, что между этими двумя атаками был промежуток примерно 30 минут.

Злоумышленник был ликвидирован ответным огнём.

Следователи пока не установили, какими мотивами руководствовался нападающий, но нет сомнений, что он целенаправленно напал именно на полицейских.