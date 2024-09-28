В США из-за урагана "Хелен" погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в четырех штатах юго-востока США из-за достигшего территории страны урагана "Хелен".

По меньшей мере 40 человек погибли в четырех штатах юго-востока США из-за достигшего территории страны урагана "Хелен".

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти и чрезвычайные службы пострадавших штатов.

По их данным, среди жертв стихии есть жители Джорджии, Северной Каролины, Флориды и Южной Каролины. Во всех этих регионах и в штате Теннесси образовались зоны подтопления, разрушено большое количество домов, повалены деревья.

Также многие люди в затопленных зонах заблокированы в своих домах и ожидают прибытия спасателей.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, в Джорджии, Флориде и Южной Каролине без электричества в результате урагана осталось более 4 млн домохозяйств.

Ураган четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона "Хелен" достиг суши в малонаселенном районе Биг-Бенд во Флориде ранним утром в пятницу по времени штатов Восточного побережья США. Вскоре после этого он ослаб сначала до первой категории, а после - до тропического шторма, в данный момент он движется в сторону штатов Кентукки и Теннесси.