В США из-за сообщения о бомбе эвакуировали детей из школы

Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Ученики католической школы в городе Делэнд во Флориде были эвакуированы во вторник из-за угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, некий мужчина позвонил в школу и угрожал взорвать здание. Все ученики покинули образовательное учреждение и были отправлены в здание мэрии. В ходе проверки школы взрывных устройств обнаружено не было. Полиция ведет расследование.

Других подробностей инцидента пока не приводится.