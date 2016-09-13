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    В США из-за сообщения о бомбе эвакуировали детей из школы

    Некий мужчина позвонил в школу и угрожал взорвать здание

    Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Ученики католической школы в городе Делэнд во Флориде были эвакуированы во вторник из-за угрозы взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

    По ее данным, некий мужчина позвонил в школу и угрожал взорвать здание. Все ученики покинули образовательное учреждение и были отправлены в здание мэрии. В ходе проверки школы взрывных устройств обнаружено не было. Полиция ведет расследование.

    Других подробностей инцидента пока не приводится.

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