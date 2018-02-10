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    В США из-за гриппа за неделю скончались 16 детей

    Всего за сезон погибли 63 ребенка

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В США из-за эпидемии гриппа за неделю погибли 16 детей.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом говорится в данных Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

    Только за неделю от гриппа скончались 16 детей, всего за сезон погибли 63 ребенка. Власти ожидают увеличения числа заболевших. Врачи советуют сделать прививки от гриппа, а в случае заражения отменить планы и оставаться дома.

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