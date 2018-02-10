В США из-за гриппа за неделю скончались 16 детей

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В США из-за эпидемии гриппа за неделю погибли 16 детей.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, об этом говорится в данных Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Только за неделю от гриппа скончались 16 детей, всего за сезон погибли 63 ребенка. Власти ожидают увеличения числа заболевших. Врачи советуют сделать прививки от гриппа, а в случае заражения отменить планы и оставаться дома.