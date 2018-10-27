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    В США испытали систему перехвата ракет средней дальности

    © U.S. NAVY

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Американские военные успешно испытали систему перехвата ракет средней дальности, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Система разрабатывается совместно с Японией. На испытаниях тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis.

    Тесты прошли у побережья Гавайских островов при участии эсминца ВМС США John Finn.

    "Это было превосходное достижение и ключевая веха для возвращения ракет SM-3 Block IIA к полетам", - заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

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