​В США геям разрешили быть донорами крови

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Федеральное Управление США по контролю за качеством продовольствия и медикаментов сняло действовавший 32 года запрет на прием донорской крови у гомосексуалистов, заменив его рядом ограничений.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Управление заменяет свои рекомендации отложить на неопределенный срок (прием донорской крови) у мужчин, которые имеют половую связь с мужчинами - политика, которая действовала около 30 лет", - отмечается в заявлении.

Теперь же донорскую кровь не будут принимать у мужчин, "у которых в течение последних 12 месяцев были половые отношения с другим мужчиной". Аналогичных рекомендаций придерживаются власти и в таких странах, как Австралия, Япония и Великобритания.