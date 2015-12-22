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    ​В США геям разрешили быть донорами крови

    Аналогичных рекомендаций придерживаются власти и в таких странах, как Австралия, Япония и Великобритания

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Федеральное Управление США по контролю за качеством продовольствия и медикаментов сняло действовавший 32 года запрет на прием донорской крови у гомосексуалистов, заменив его рядом ограничений.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении организации.

    "Управление заменяет свои рекомендации отложить на неопределенный срок (прием донорской крови) у мужчин, которые имеют половую связь с мужчинами - политика, которая действовала около 30 лет", - отмечается в заявлении.

    Теперь же донорскую кровь не будут принимать у мужчин, "у которых в течение последних 12 месяцев были половые отношения с другим мужчиной". Аналогичных рекомендаций придерживаются власти и в таких странах, как Австралия, Япония и Великобритания.

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