​В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал CBS.

По словам одного из очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, врезался в три автомобиля и затем упал на дорогу перед въездом в туннель. Другой очевидец событий отметил, что мусоровоз ехал с явным превышением скорости.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в течение нескольких часов был перекрыт въезд в туннель, а также временно прекратил работу автобусный терминал, расположенный неподалеку.