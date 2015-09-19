​В США Coca-Cola обвинили в неуплате налогов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Федеральное налоговое ведомство США обвинило компанию Coca-Cola в неуплате налогов на 3,3 млрд. долларов.

Как передает Report, речь идет о периоде с 2007 по 2009 год.

Компания отвергла обвинения и намерена искать справедливости в суде – в ее официальном заявлении говорится, что для решения проблемы она воспользуется "административными и правовыми средствами", предусмотренными законом.

В то же время в компании отметили, что пока ведомство не предложило наложить на гиганта рынка штраф.