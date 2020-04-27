​В США число жертв коронавируса превысило 55 тысяч человек

Число умерших в США, у которых был выявлен коронавирус, превысило 55 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе данных федеральных и региональных властей и другой информации.

Согласно информации на 20:30 (бакинское время), всего в США зарегистрированы около 973 тысяч случаев, скончались 55 118 заразившихся, выздоровели более 107 тысяч человек.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в США был зарегистрирован 20 января.