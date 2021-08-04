В США более 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "дельта"-штамм

Более 93% случаев заражения новым коронавирусом в США приходятся на вариант "дельта", в основном на его вариант B.1.617.2.

Более 93% случаев заражения новым коронавирусом в США приходятся на вариант "дельта", в основном на его вариант B.1.617.2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В отчетности ЦКПЗ содержится статистика по числу зараженных в стране за период с 18 июля по 30 июля. Согласно приведенным в ней данным, в ряде штатов, в том числе Канзасе, Миссури, Небраске, на "дельта"-штамм инфекции приходится до 98% случаев заболевания.

В конце июля глава ЦКПЗ Рошель Валенски сообщила, что в течение месяца число заражений "дельта"-штаммом коронавируса выросло более чем на 50%. На тот момент на него приходилось около 83% всех случаев заражения.