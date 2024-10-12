В США армяне незаконно присвоили 54 млн долларов

Двое армян из Южной Калифорнии, мужчина и женщина, обвиняются в мошенничестве с медицинской программой Medicare на сумму более 54 млн долларов, путем подачи фальшивых заявок на услуги хосписа и диагностического тестирования, а также в отмывании незаконных

Двое армян из Южной Калифорнии, мужчина и женщина, обвиняются в мошенничестве с медицинской программой Medicare на сумму более 54 млн долларов, путем подачи фальшивых заявок на услуги хосписа и диагностического тестирования, а также в отмывании незаконных средств путем покупки золотых монет и слитков на миллионы долларов.

Как передает Report, об этом сообщает USA Today со ссылкой на федеральные власти.

Согласно сообщению Минюста США, 36-летняя София Шаклян из Лос-Анджелеса и 47-летний Алекс Алексанян из Бербанка были арестованы в среду по обвинительному заключению федерального большого жюри по 24 пунктам.

Отмечается, что С.Шаклян предъявлены обвинения по 16 пунктам в мошенничестве в сфере здравоохранения и четырем пунктам в отмывании денег, а А.Алексаняну предъявлено одно обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств и три пункта в сокрытии отмывания денег.

По данным прокуратуры США, с марта 2019 года по август 2024 года С.Шаклян использовала вымышленные имена для подачи мошеннических заявлений семи поставщикам медицинских услуг, зарегистрированным в программе Medicare в округе Лос-Анджелес. Согласно сообщению, принадлежащая ей хосписная компания Chateau d'Lumina Hospice and Palliative Care и несколько компаний, занимающихся диагностическим тестированием, в том числе Saint Gorge Radiology и Hope Diagnostics, подали в Medicare фиктивные претензии на сумму 54 млн долларов за услуги, которые никогда не предоставлялись и в которых не было необходимости.

Они получили в общей сложности более 23 миллионов долларов по этим искам, сообщили федеральные прокуроры. Шаклян также обвиняется в отмывании средств программы Medicare, выплаченных ее хосписной компании, путем перевода их на счета под вымышленным именем "Варсеник Бабаян", сообщает прокуратура США.

По данным Министерства юстиции, А.Алексанян поручил иностранному гражданину открыть радиологический центр Сент-Гордж в Силмаре, штат Калифорния, и приобрести хоспис Console, предоставляющий медицинскую помощь, говорится в сообщении Министерства юстиции. По данным федеральной прокуратуры, после приобретения А.Алексанян получил контроль над компаниями, их банковскими счетами и личными банковскими счетами иностранных граждан. Согласно данной информации, Алексанян также вступил в сговор с иностранным гражданином, который с тех пор покинул страну, и другими лицами, чтобы заставить радиологический центр и хоспис подать ложные претензии в Medicare за услуги, которые не были предоставлены.

По данным прокуратуры США, подозреваемые приобрели золотые слитки и монеты на сумму более 6 млн долларов, чтобы отмыть выплаты по программе Medicare и средства, внесенные на их счета, открытые на фамилию "Бабаян". В случае признания вины С.Шаклян грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения и до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в отмывании денег. Если А.Алексаняна признают виновным, он может провести до 20 лет в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.