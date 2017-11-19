В США анархисты напали на полицейский участок - ВИДЕО

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В американской Филадельфии анархисты повредили полицейский участок и две машины правоохранителей.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, на месте происшествия злоумышленники разбросали листовки, содержащие анархистскую пропаганду, а также лозунги, направленные против полиции.

В ходе нападения неизвестные забросали здание и окружающие объекты краской.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в произошедшем принимали участие от десяти до 12 человек. Все они были в чёрных масках и чёрной одежде.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент никто из вандалов не был задержан.