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    В США анархисты напали на полицейский участок - ВИДЕО

    Повредили полицейский участок и две машины правоохранителей

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В американской Филадельфии анархисты повредили полицейский участок и две машины правоохранителей.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, на месте происшествия злоумышленники разбросали листовки, содержащие анархистскую пропаганду, а также лозунги, направленные против полиции.

    В ходе нападения неизвестные забросали здание и окружающие объекты краской.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в произошедшем принимали участие от десяти до 12 человек. Все они были в чёрных масках и чёрной одежде.

    В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент никто из вандалов не был задержан.

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