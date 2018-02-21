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    В США 7-классник выстрелил в себя из ружья в туалете школы

    Администрация школы в городе Массиллон в штате Огайо объявила во вторник эвакуацию

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Администрация школы в городе Массиллон (штат Огайо) объявила во вторник эвакуацию после того, как один из учащихся получил огнестрельное ранение в учебном заведении.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте школьного округа.

    Как отмечается, речь идет об учащемся седьмого класса. Инцидент произошел в туалете. По предварительным данным, школьник пронес пистолет в здание и выстрелил сам в себя, специально или случайно, пока не уточняется. После инцидента он был доставлен в больницу.

    О других пострадавших информации не поступало.

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