В США 15 пассажиров госпитализированы после вынужденной посадки самолета
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 11:02
Не менее 15 пассажиров были госпитализированы после того, как самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку во Флориде.
Как передает Report, об этом сообщил CNN.
Сообщается, что самолет следовал из мексиканского Канкуна в Ньюарк и попал в зону сильной турбулентности.
В авиакомпании отметили, что воздушное судно Airbus A320 был перенаправлен в международный аэропорт города Тампа при выявлении турбулентности.
Представитель пожарной службы региона Тампа-Бэй Вивиэн Шедд уточнил, что сотрудники экстренных служб осмотрели около 20 пассажиров, из которых 15 были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу жизни.
