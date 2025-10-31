Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В США 15 пассажиров госпитализированы после вынужденной посадки самолета

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 11:02
    В США 15 пассажиров госпитализированы после вынужденной посадки самолета

    Не менее 15 пассажиров были госпитализированы после того, как самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку во Флориде.

    Как передает Report, об этом сообщил CNN.

    Сообщается, что самолет следовал из мексиканского Канкуна в Ньюарк и попал в зону сильной турбулентности.

    В авиакомпании отметили, что воздушное судно Airbus A320 был перенаправлен в международный аэропорт города Тампа при выявлении турбулентности.

    Представитель пожарной службы региона Тампа-Бэй Вивиэн Шедд уточнил, что сотрудники экстренных служб осмотрели около 20 пассажиров, из которых 15 были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу жизни.

    США экстренная посадка турбулентность авиакомпания JetBlue

