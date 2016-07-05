​В Средиземном море во вторник спасли около 4,5 тыс. мигрантов

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Около 4,5 тыс. мигрантов были спасены за последние сутки в зоне Сицилийского пролива при попытке через Средиземное море добраться из Северной Африки в Европу.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник вечером береговая охрана Италии.

По данным центрального оперативного центра береговой охраны, в осуществлении примерно 30 спасательных операций приняли участие корабли и катера ВМС Италии, береговой охраны, а также силы и средства Агентства по контролю за внешними границами Евросоюза Frontex при поддержке сотрудников ряда международных неправительственных организаций.

Только корабль береговой охраны Diciotti спас во вторник 1104 беженцев, находившихся на небольшом судне и пяти надувных лодках, которые терпели бедствие. Пресс-служба береговой охраны распространила видеозапись одной из этих спасательных операций, в ходе которой на борт Diciotti были подняты 435 человек, в том числе, 124 женщины и 18 несовершеннолетних.

В минувшую пятницу корабль Diciotti доставил в сицилийский порт Катанию тела десяти женщин, погибших во время нелегальной перевозки мигрантов из Ливии в Италию.