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В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры и диареи

В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры и диареи В Сомали за неделю было выявлено более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи, девять человек не выжили после заражения.
Другие страны
24 января 2024 г. 08:56
В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры и диареи

В Сомали за неделю было выявлено более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи, девять человек не выжили после заражения.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Эта вспышка является продолжением эпидемии, начавшейся в 2023 году, когда заболевание развилось у более 18 тысяч человек, большинство из которых были детьми младше пяти лет.

Большинство случаев новой вспышки было зарегистрировано в штате Хиршабелле, который недавно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.

Напомним, что в первой половине января президент Замбии призвал горожан уходить в деревни из-за холеры. Вспышка холеры в этой африканской стране началась в октябре прошло года, выявлено более 7 500 случаев заболевания. Ожидается, что в январе в Замбию доставят 1 млн доз вакцины от холеры, которую предоставят по линии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Версия на английском языке More than 470 cases of cholera and diarrhea reported in Somalia in a week
Версия на азербайджанском языке Somalidə bir həftə ərzində 470-dən çox vəba hadisəsi qeydə alınıb

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