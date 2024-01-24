В Сомали за неделю выявили более 470 случаев холеры и диареи

В Сомали за неделю было выявлено более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи, девять человек не выжили после заражения.
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Эта вспышка является продолжением эпидемии, начавшейся в 2023 году, когда заболевание развилось у более 18 тысяч человек, большинство из которых были детьми младше пяти лет.
Большинство случаев новой вспышки было зарегистрировано в штате Хиршабелле, который недавно пострадал от наводнений, вызванных проливными дождями.
Напомним, что в первой половине января президент Замбии призвал горожан уходить в деревни из-за холеры. Вспышка холеры в этой африканской стране началась в октябре прошло года, выявлено более 7 500 случаев заболевания. Ожидается, что в январе в Замбию доставят 1 млн доз вакцины от холеры, которую предоставят по линии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).