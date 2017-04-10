В Сомали в результате взрыва смертника погибли пять солдат

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Около лагеря военной подготовки недалеко от столицы Сомали Могадишо произошел взрыв, пять солдат погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил представитель вооруженных сил страны Абди Хассан, взрывное устройство привел в действие смертник, одетый в военную форму. По его словам, боевик прошел через КПП и подорвался рядом с военными.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.