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    В Сомали объявлен трехдневный траур после теракта

    В результате террористической атаки погибли не менее 189 человек

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Сомали Мохамед Фармаджо объявил в воскресенье трехдневный траур в стране после субботнего теракта в столице Могадишо.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

    По данным полиции, жертвами крупнейшей в истории страны террористической атаки стали 189 человек, более 200 получили ранения, десятки до сих пор числятся пропавшими без вести. Между тем, по информации интернет-портала Voa Somali, в городских моргах находятся тела 231 человека.

    Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

    Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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