В ​Сомали 9 человек погибли при нападении на министерство

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек были убиты в результате нападения на министерство образования в столице Сомали Могадишо.

Как отмечает Report со ссылкой на BBC, автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену, окружающую территорию ведомства. После этого вооруженные люди ворвались в здание. Согласно некоторым сообщениям, нападавшие взяли заложников.

Сейчас, заявляют власти, здание министерства находится под контролем силовиков.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".