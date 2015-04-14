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    В ​Сомали 9 человек погибли при нападении на министерство

    Согласно некоторым сообщениям, нападавшие взяли заложников

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек были убиты в результате нападения на министерство образования в столице Сомали Могадишо. 

    Как отмечает Report со ссылкой на BBC, автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену, окружающую территорию ведомства. После этого вооруженные люди ворвались в здание. Согласно некоторым сообщениям, нападавшие взяли заложников.

    Сейчас, заявляют власти, здание министерства находится под контролем силовиков.

    Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

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