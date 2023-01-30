В Словении задержаны два латиноамериканца по подозрению в работе на ГРУ РФ

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух граждан одной из латиноамериканских стран, заподозрив их в шпионаже в пользу России.

Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух граждан одной из латиноамериканских стран, заподозрив их в шпионаже в пользу России.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложной информации.

Сообщается, что у одного из задержанных нашли паспорт Аргентины. Утверждается, что оба мужчины служили в ГРУ и являются частью "спящей сети" российских шпионов. За шпионаж им грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет, а за подачу ложных данных - до трех лет лишения свободы. Какие-либо подробности о задержанных не приводятся.