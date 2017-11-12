В Словении начался второй тур голосования на выборах президента

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Словении открылись избирательные участки для проведения второго тура голосования на выборах президента.

Как передает Report, об этом сoобщает Slovenska Tiskovna Agencija.

Отмечается, что около 3,2 тыс. избирательных участков по всей стране будут работать в воскресенье, 12 ноября.

Борьбу за высший пост ведут действующий президент Борут Пахор и мэр города Камник Марьян Шарец.

22 октября в Словении состоялся первый тур голосования на выборах президента.