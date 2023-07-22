В Словакии задержали мужчину за предупреждения о подготовке теракта

Специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в подготовке террористической вылазки.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в подготовке террористической вылазки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Словацкое радио.

Задержанный, как установила полиция, направлял во властные структуры республики предупреждения о подготовке теракта, подобного совершенному 15 апреля 2013 года во время марафона в городе Бостон. Тогда погибли три человека, еще 264 получили ранения. Кроме того, мужчина угрожал подвергнуть насилию детей сотрудников органов государственного управления.