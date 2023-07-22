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В Словакии задержали мужчину за предупреждения о подготовке теракта

В Словакии задержали мужчину за предупреждения о подготовке теракта Специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в подготовке террористической вылазки.
Другие страны
22 июля 2023 г. 17:00
В Словакии задержали мужчину за предупреждения о подготовке теракта

Специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии постановил взять под стражу мужчину, подозреваемого в подготовке террористической вылазки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Словацкое радио.

Задержанный, как установила полиция, направлял во властные структуры республики предупреждения о подготовке теракта, подобного совершенному 15 апреля 2013 года во время марафона в городе Бостон. Тогда погибли три человека, еще 264 получили ранения. Кроме того, мужчина угрожал подвергнуть насилию детей сотрудников органов государственного управления.

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