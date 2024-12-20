В Словакии пригрозили Украине конфликтом, если транзит газа из РФ не продолжится

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу заявил о том, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию, между двумя странами может возникнуть конфликтная ситуация.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу заявил о том, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию, между двумя странами может возникнуть конфликтная ситуация.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он написал в соцсети Facebook.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может начаться серьезный конфликт", - отметил он.

Словакия объединила пул компаний газовой отрасли своей и соседних стран - поставщиков, потребителей, операторов газопроводов из Австрии, Венгрии, Италии - для поддержки продолжения транзита российского газа через Украину.

Словакия получает российский газ через Украину. Долгосрочный транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в этом году, и украинская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.

Украина стремится работать по правилам газового рынка ЕС, где газотранспортные мощности бронируются на аукционах. На весь 2025 год годовой аукцион бронирования уже прошел - украинские мощности на него не выставлялись.