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    В сирийскую Дарайю впервые за последние 4 года доставлено продовольствие

    Сегодня в город прибыли грузовики с едой и медикаментами

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Первая с 2012 года партия продовольствия доставлена в осажденный сирийский город Дарайя в пригороде Дамаска. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, cегодня в город прибыли грузовики с едой и медикаментами.

    Пока горожане опасаются выходить из своих домов и собираться в группы.

    По словам представителя Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Сирии, доставленного продовольствия должно хватить жителям Дарайи на месяц.

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