В сирийскую Дарайю впервые за последние 4 года доставлено продовольствие

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Первая с 2012 года партия продовольствия доставлена в осажденный сирийский город Дарайя в пригороде Дамаска. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, cегодня в город прибыли грузовики с едой и медикаментами.

Пока горожане опасаются выходить из своих домов и собираться в группы.

По словам представителя Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Сирии, доставленного продовольствия должно хватить жителям Дарайи на месяц.