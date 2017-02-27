В Сирии в Восточной Гуте более 400 тысяч человек находятся под осадой

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Более 400 тысяч человек остаются под осадой в населённом пункте Восточная Гута в Сирии, где активизировались столкновения.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы крайне обеспокоены безопасностью и защитой более 400 тысяч человек, остающихся под осадой в Восточной Гуте. За последнюю неделю поступали сообщения об интенсивных столкновениях в районе Восточной Гуты, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также повреждениям гражданской инфраструктуры", — сказал Дюжаррик на брифинге.

ООН не имеет возможности оценить ситуацию в этом населенном пункте, так как последний раз миссия всемирной организации посещала этот район в конце октября 2016 года, сообщив, что мирные жители имеют ограниченный доступ к жизненно важной продовольственной и медицинский помощи.