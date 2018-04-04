В Сирии в марте было похищено до 1,1 тыс человек

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Сирии в марте были похищены 1096 человек, в том числе 110 женщин и 38 детей.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

По данным доклада, только силы режима Башара Асада похитили в Сирии 1037 человек, в том числе 108 женщин и 32 ребенка.

В пригороде Дамаска силы сирийского режима похитили 749 человек.

Кроме того, террористы YPG/PKK похитили в марте 12 человек, в том числе одну женщину и двух детей, а вооруженные оппозиционные группировки - семь человек.

Террористы ДЕАШ похитили в провинциях Дамаск, Дераа и Дейр-эз-Зор 21 человека, в том числе женщину и четырех детей, а группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», выступающая против режима Асада, - 19 человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года.