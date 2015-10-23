В Сирии в ходе столкновений погибли восемь иранских военных

Baku. 23 October. REPORT.AZ/ Восемь военных Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли за последние несколько дней в столкновениях в Сирии, среди них был офицер командования, выступавший в роли военного консультанта, сообщает агентство Fars.

По информации агентства, бригадный генерал Реза Кхавари погиб в четверг в ходе столкновений с такфиристской террористической группировкой на севере сирийской провинции Хама. Других подробностей его гибели не сообщалось.

Главы пресс-службы КСИР генерал Рамезан Шариф (Ramezan Sharif) подтвердил информацию о гибели восьми человек. Он также отметил, что жертвами террористов стали в основном офицеры, так как на данный момент в Сирии нет иранского контингента — только военные консультанты.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".