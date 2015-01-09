В Сирии убито 60 военнослужащих Башара Асада

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Разместившиеся на севере сирийского города Халеб оппозиционные активисты убили воющих на стороне Башара Асада 60 солдат.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, согласно информации Высшего революционного совета Сирии, в результате нападения, совершенного иными оппозиционными активистами вместе с фронтом "Нусра", перехвачен контроль над южной и западной частями представляющих стратегическое значение районов Нубул и Захра.

По информации, среди убитых 60-ти солдат есть также 11 "хизбуллаховцев" и один иранский командир.