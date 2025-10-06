Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Сирии стали известны первичные результаты выборов

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 23:36
    В Сирии стали известны первичные результаты выборов

    Сирия публикует первичные результаты голосования на непрямых парламентских выборах.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, их объявил представитель Верховного комитета по парламентским выборам в Сирии Наввар Неджме.

    В воскресных выборах около 6000 членов региональных избирательных коллегий выбирали кандидатов из предварительно утвержденных списков, что является частью процесса формирования почти 2/3 нового парламента из 210 членов. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа позже утвердит оставшуюся треть.

    По предварительным результатам, было выбрано 119 законодателей, однако количество голосов, полученных каждым из них, пока не указывается.

    Шесть новых законодателей - женщины, согласно подсчету Reuters со ссылкой на данные наблюдателей за выборами. Они отмечают, что всего 10 мест достались религиозным и этническим меньшинствам, включая курдов, христиан и алавитов.

    Отметим, что это первые парламентские выборы в Сирии после свержения экс-главы государства Башара Ассада и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа.

    Сирия парламентские выборы

    Последние новости

    23:43

    Кобахидзе: Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону

    В регионе
    23:38

    Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента "иностранным агентом"

    В регионе
    23:36

    В Сирии стали известны первичные результаты выборов

    Другие страны
    23:27

    В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человек

    В регионе
    23:21

    Премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу

    Другие страны
    23:08

    СМИ: ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

    Другие страны
    22:56

    Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший муж

    Происшествия
    22:46

    Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

    Внешняя политика
    22:45

    Уиткофф и Кушнер представляют США на технических переговорах в Каире - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей