В Сирии стали известны первичные результаты выборов

Сирия публикует первичные результаты голосования на непрямых парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, их объявил представитель Верховного комитета по парламентским выборам в Сирии Наввар Неджме.

В воскресных выборах около 6000 членов региональных избирательных коллегий выбирали кандидатов из предварительно утвержденных списков, что является частью процесса формирования почти 2/3 нового парламента из 210 членов. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа позже утвердит оставшуюся треть.

По предварительным результатам, было выбрано 119 законодателей, однако количество голосов, полученных каждым из них, пока не указывается.

Шесть новых законодателей - женщины, согласно подсчету Reuters со ссылкой на данные наблюдателей за выборами. Они отмечают, что всего 10 мест достались религиозным и этническим меньшинствам, включая курдов, христиан и алавитов.

Отметим, что это первые парламентские выборы в Сирии после свержения экс-главы государства Башара Ассада и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа.