В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов

На северо-западе Сирии нейтрализованы шесть боевиков YPG (крыло террористов РКК), готовивших нападение на зону операции «Оливковая ветвь».

На северо-западе Сирии нейтрализованы шесть боевиков YPG (крыло террористов РКК), готовивших нападение на зону операции "Оливковая ветвь".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в соцсетях.

"Бойцы турецкого спецназа провели очередную успешную операцию в зоне операции "Оливковая ветвь". Боевики, пытавшиеся подорвать атмосферу безопасности и мира в регионе, нейтрализованы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.