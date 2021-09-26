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В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов На северо-западе Сирии нейтрализованы шесть боевиков YPG (крыло террористов РКК), готовивших нападение на зону операции «Оливковая ветвь».
Другие страны
26 сентября 2021 г. 06:17
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов

На северо-западе Сирии нейтрализованы шесть боевиков YPG (крыло террористов РКК), готовивших нападение на зону операции "Оливковая ветвь".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в соцсетях.

"Бойцы турецкого спецназа провели очередную успешную операцию в зоне операции "Оливковая ветвь". Боевики, пытавшиеся подорвать атмосферу безопасности и мира в регионе, нейтрализованы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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