В Сирии прогремел взрыв на иранской военной базе

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В столице Сирии Дамаске прогремел взрыв на военной базе.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщила редакция телеканала Sky News на арабском языке.

Было отмечено, что эта база принадлежит Ирану. Предполагается, что базу атаковали израильские истребители. Информации о потерях не поступало.

Отметим, что на прошлой неделе израильские истребители нанесли ракетные удары по военному аэропорту близ сирийского города Хама, в результате чего погибли 11 военнослужащих.