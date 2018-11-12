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    В Сирии на границе с Турцией прогремел взрыв, есть погибший и раненые

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался в сирийском городе Джараблус на границе с Турцией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем со ссылкой на собственные источники.

    "Около часа назад в Джараблусе прогремел взрыв. В результате подрыва заминированного автомобиля один человек погиб и 24 получили ранения. Теракт произошел рядом с так называемым штабом военной полиции", - сказал Казем.

    Сирийский город Джараблус находится под контролем незаконных вооруженных формирований и сторонников террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". 

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