В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГИЛ

Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство" во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии.

Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство" во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", отряды SDF при поддержке американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы ИГИЛ продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

В четверг вечером сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы ИГИЛ предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке. По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около нее погибли и получили ранения несколько бойцов SDF. ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на тюрьму.