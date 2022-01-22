О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГИЛ

В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГИЛ Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство" во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии.
Другие страны
22 января 2022 г. 23:47
В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГИЛ

Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство" во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", отряды SDF при поддержке американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы ИГИЛ продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

В четверг вечером сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы ИГИЛ предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке. По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около нее погибли и получили ранения несколько бойцов SDF. ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на тюрьму.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
МИД РФ: Нужно скорее запустить комиссию по делимитации азербайджано-армянской границы
21 января 2022 г. 12:53
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
21 января 2022 г. 11:00
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 января
19 января 2022 г. 21:22
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
Прокуратура: Ведется следствие по факту подорвавшегося на мине жителя в Геранбое
18 января 2022 г. 21:57
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
В Азербайджане Акт об амнистии применен в отношении 9 263 человек
18 января 2022 г. 16:53
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi