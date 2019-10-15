В Сирии и Ливане из-за жары вспыхнули сильные лесные пожары

Власти Ливана и Сирии вторые сутки борются с сильными лесными пожарами, ситуация обострилась в связи с погодными условиями – жарой и усилением ветра, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Ливане огнем охвачены горные леса в районе Мешреф (к югу от столицы Бейрута) и ряде других приморских деревень. Из некоторых пострадавших районов уже были эвакуированы жители.

К утру к борьбе с огнем в Ливане подключился Кипр, заявила глава МВД Ливана Райя аль-Хасан. Кипр ведет тушение пожаров с воздуха, сбрасывая воду на очаги возгорания в районе Мешреф.

Еще один сильный пожар вспыхнул утром во вторник в районе Метн, расположенном в 15 километрах от Бейрута. К тушению подключились военные вертолеты и силы гражданской обороны.

В Сирии основные очаги возгорания зарегистрированы в понедельник в трех провинциях северо-западной части страны – Хомсе, Тартусе и Латакии. Для оказания помощи в тушении туда переброшены пожарные бригады из южных провинций. Только в провинции Тартус зарегистрировано 55 очагов возгорания, все они находятся в удалении от жилых районов. На данный момент большая часть пожаров потушена.

Причиной сильных пожаров, как и в соседнем Ливане, стали погодные условия, в том числе сильный ветер. Температура в Бейруте накануне превысила рекордные для октября 35 градусов, в Сирии термометры показывают выше 30 градусов.