В Сирии и Ираке убиты 70 французских экстремистов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев заявил, что в ходе боевых действий на территории Сирии и Ирака были ликвидированы более 70 французских джихадистов, передает Газета.Ru со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что после принятия нового закона о борьбе с терроризмом власти Франции имеют право изъять документы и наложить запрет на выезд из страны на любого гражданина Франции, участвовавшего в военных операциях в Сирии и Ираке.

Министр подчеркнул, что эти люди являются "совершенно психически опустошенными людьми" и "представляют еще большую опасность, чем до их отъезда".

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что власти должны контролировать более 3000 человек, вовлеченных в "террористические сети".