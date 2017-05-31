В Сирии более ста человек стали жертвами ударов коалиции за последнее время

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Более ста человек погибли в сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Хор за последнее время в результате действий международной коалиции по борьбе с ИГ.

Как передает Report, об этом сoобщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета безопасности ООН.

"Только на прошлой неделе 30 детей и женщин были серьезно ранены при атаке ИГИЛ на осажденные районы Дейр-эз-Зор, когда они стояли в очереди за водой. В дополнение, более сотни мирных жителей, многие из них — женщины и дети за последние недели пали жертвами участившихся ударов против сил ИГИЛ, в частности на северо-востоке провинции Ракка и Дейр-эз-Зор", — сказал О"Брайен.

За последние дни сообщалось о том, что боевики террористической группировки ИГ обстреляли из минометов жилые кварталы сирийского города Дейр-эз-Зор. На прошлой неделе сирийское национальное агентство САНА сообщило об авиаударе сил коалиции США по жилому кварталу города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 35 мирных жителей.