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В Швейцарии 5 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer

В Швейцарии 5 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года
Другие страны
22 января 2021 г. 19:10
В Швейцарии 5 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.

Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией.

Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тыс. человек. По данным на 2019 год население Швейцарии – чуть более 8,57 млн человек.

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