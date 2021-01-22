В Швейцарии 5 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer

Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года

Пять жителей Швейцарии старше 84 лет скончались после прививки от коронавируса, летальные исходы не связаны с вакцинацией и вызваны сопутствующими заболеваниями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в стране в декабре прошлого года. На данный момент одобрены две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.

Сообщается, что на данный момент Swissmedic получил в общей сложности 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на лекарства в связи с вакцинацией.

Как сообщается со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны, по состоянию на 21 января в Швейцарии вакцинированы почти 170 тыс. человек. По данным на 2019 год население Швейцарии – чуть более 8,57 млн человек.