В шведском городе подожгли мечеть

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек пострадали в результате поджога мечети в городе Эскильстуна в 90 км к западу от столицы Швеции Стокгольма, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Кто-то бросил предмет в окно мечети, после чего внутри начался пожар", - приводят издания слова одного из очевидцев происшествия.

По данным местной полиции, в здании в момент возгорания находились от 15 до 20 человек. Пятеро пострадавших доставлены в больницу с отравлением угарным газом, ссадинами и различными переломами.

Кто именно устроил поджог, пока не установлено.