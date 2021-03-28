О нас
Report Georgia
Аудио новости

В штате Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений

В штате Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе.
Другие страны
28 марта 2021 г. 23:51
В штате Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений

По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По данным департамента полиции Нэшвилла, к настоящему моменту были обнаружены тела четырех человек. "Полиция сейчас расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - сказал мэр города.

Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста.

В эти выходные Национальная метеорологическая служба США опубликовала более 250 сообщений о сложных погодных условиях в разных штатах, включая 16 предупреждений о торнадо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da daşqınlar nəticəsində dörd nəfər ölüb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi