В штате Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений

По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе.

По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По данным департамента полиции Нэшвилла, к настоящему моменту были обнаружены тела четырех человек. "Полиция сейчас расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - сказал мэр города.

Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста.

В эти выходные Национальная метеорологическая служба США опубликовала более 250 сообщений о сложных погодных условиях в разных штатах, включая 16 предупреждений о торнадо.