​В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19

Число жертв COVID-19 за сутки в штате Нью-Йорк упало до рекордно низких 67, за день до этого скончались 74 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев также снижается. Всего 152 новых случая. Число смертей, слава богу, также продолжает снижаться, сейчас оно самое низкое за все время – 67 смертей за сутки", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 46 человек с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 21 - в домах престарелых.

Всего в штате от COVID-19 скончались 24 619 человек.

Напомним, что изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.