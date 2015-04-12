В Шотландии начались учения военнослужащих 13 государств-членов НАТО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Около 13 тысяч военнослужащих ВМС, ВВС и сухопутных подразделений принимают участие в учениях НАТО JointWarrior, которые начались в Шотландии. Как сообщили в минобороны Великобритании, всего в нынешних маневрах задействованы солдаты и офицеры из 13 государств-членов Североатлантического альянса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно предоставленной информации, в учениях принимают участие 55 военных кораблей и подлодок, а также 70 самолетов. Таким образом нынешние тактические "военные игры" должны стать крупнейшими за всю историю проведения JointWarrior.

В ходе маневров, которые продлятся по 24 апреля, отрабатываются высадка десанта на береговую линию с помощью амфибий при поддержке вертолетов, а также удары авиации по конкретным объектам. Особое внимание в этом году уделяется обнаружению и уничтожению субмарин условного противника. Ряд операций имеет антитеррористическую направленность.

Нынешние маневры в основном проходят на территории Шотландии, в северо-западной ее части. ВМС Великобритании в этой связи уже уведомили рыбаков, ведущих промысел в прибрежных водах, о возможных проблемах с радиосвязью в ближайшие дни. Кроме того, местных жителей предупредили, что их могут "потревожить" низко пролетающие вертолеты.